شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع محدود فى سعر الذهب اليوم رغم الأجازة الأسبوعية.. عيار 21 بـ4050 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم في مصر، الأحد 2 مارس 2025، حالة من الارتفاع المحدود بحوالي 10 جنيهات فقط، وذلك رغم الأجازة الأسبوعية وتوقف التداول على الذهب في مصر والبورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- سعر عيار 24 اليوم 4629 جنيها.

- سعر عيار 21 اليوم 4050 جنيها.

- سعر عيار 18 اليوم 3741 جنيها.

- سعر عيار 14 اليوم 2700 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب اليوم 32400 جنيه.

البورصة العالمية للذهب

أنهى الذهب العالمي تداولات الأسبوع على أول انخفاض أسبوعي بعد 8 أسابيع متتالية من المكاسب، لتسيطرعمليات البيع لجني الأرباح على تحركات الذهب هذا الأسبوع وتدفعه إلى تسجيل أدنى مستوى في 3 أسابيع خلال آخر جلسات تداول الأسبوع.

سعر الذهب عيار 21 يستجيب للبورصة العالمية

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.7% ليسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 2832 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2939 دولار للأونصة لينهى التداول عند المستوى 2858 دولار للأونصة، واستجاب الذهب عيار 21 لهذه التطورات ليتجه نحو الهبوط خلال أسبوع.

خلال الأسبوع سجل الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 2956 دولار للأونصة وذلك بعد سلسلة طويلة من المكاسب استمرت لـ8 أسابيع متتالية، ضمن معها الذهب تسجيل ارتفاع خلال شهر فبراير بنسبة 2.2% ليعد ارتفاع للشهر الثاني على التوالي.

الذهب يتأثر بجني الأرباح

انخفاض الذهب خلال الأسبوع الماضي جاء بدافع عمليات البيع لجني الأرباح وتصحيح المؤشرات الفنية التي كانت تظهر تشبع كبير في الشراء، وكان المحرك الرئيسي لهبوط سعر الذهب هو ارتفاع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي وانهائه لسلسلة انخفاض استمرت 3 أسابيع متتالية.

شهد مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.9% لينهي التداولات عند أعلى مستوى في أسبوعين، حيث وجد الدعم من حذر المستثمرين في أسواق الأسهم الأمريكية بشأن مستقبل الخطط التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أدت خسائر الأسهم إلى تزايد الطلب على الدولار والسندات الحكومية الأمريكية.