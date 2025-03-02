شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 256 ألف طن رسالة غذائية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الثامن لعام 2025، وذلك عن الفترة من 22 – 28 فبراير 2025، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات هيئة سلامة الغذاء

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 80 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 35 مصنعًا بعموم الجمهورية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 62 زيارة، وتم تسجيل 18 منشأة، وأصدرت الإدارة 3932 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1897 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5320 رسالة بنحو 256 ألف طن لعدد 1670 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 620 صنف من خضراوات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

ومازالت البطاطس تتصدر قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 52 ألف طن، تليها خضراوات مشكلة مجمدة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 7 آلاف طن ، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 72 صنف بنحو 90 ألف طن.

وما زالت الموالح أيضًا تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 61 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 12 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 31 صنف بنحو 77 ألف طن.

ومثلت السودان ولبنان وروسيا والسعودية أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 177 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول الأسبوع الماضي أيضًا في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 870 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 810 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 735 رسالة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 920 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1880 رسالة بنحو 400 ألف طن لعدد 883 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 235 صنف من قمح، فول الصويا وزيوت متنوعة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها أمريكا، أوكرانيا واندونيسيا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 555 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 382 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 292 رسالة.

وفيما يتعلق بقسم مراقبة الأغذية المستوردة بالإدارة العامة للواردات الغذائية، فقد بلغ عدد الرسائل الغذائية التي تم الإفراج عنها تحت التحفظ – إفراج مؤقت – 963 رسالة، وعدد الرسائل التي تم الإفراج عنها بمنظومة الإفراج السريع 441 رسالة، وعدد الرسائل التي تم إجراء محضر إثبات حالة أثناء تنفيذ قرار لجنة التظلمات 92 رسالة، فيما بلغ عدد مستوردي الأغذية الذين صدر لهم ترخيص استيراد 129 مستورد.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 86 منتجًا و16 شركة، كما فحصت الإدارة 563 منتج جديد، وأصدرت 55 شهادة بيع حر.ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 4 زيارات لمواقع تخزين القمح، كما تم تنفيذ 3 زيارات تفتيش على مضارب الأرز، وتم تسجيل 2 منشأة لتداول الأرز.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 42 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 14 شكوى وجاري فحص 28 شكوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 372 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات سوهاج، الاسكندرية، الغربية، أسيوط، الدقهلية، أسوان، كفر الشيخ، الغردقة ، الشرقية، المنيا ومدينة الشروق، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 38 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء.

وتم تسجيل 674 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 609 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 490 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 25 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، دمياط، الاسكندرية، القليوبية، الغربية، البحر الأحمر، سوهاج، المنيا وأسيوط.

وتم تسجيل 9 منشآت تخزينية خلال الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة بالهيئة إلى 1241 مخزنًا.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 120 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 1149 منشأة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 13 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات المنوفية، الاسكندرية، البحيرة، الفيوم، الاسماعيلية، الشرقية والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 65 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، الأقصر، بور سعيد، الفيوم، الاسماعيلية وأسوان.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 13 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، قنا والغربية، فيما تم تسجيل 4 وحدات طعام في محافظات القاهرة، القليوبية، سوهاج وأسيوط

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 472 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 11 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 62 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 22 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 17 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تجديد تسجيل 22 مركب صيد بالهيئة.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

ومع حلول شهر رمضان المبارك، وجه الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء جميع مديري فروع الهيئة بتشديد الرقابة المحكمة على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 18 حملة تفتيشية موسعة على 115 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 6000 عبوة مشروب صناعي مجهول المصدر، 300 كجم كاتشب ومايونيز منتهي الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 19 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 17 منشأة غذائية.



وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 600 كجم (أسماك، عطارة، زبيب)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر، الديوان العام بالمحافظة) على 56 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة دمياط، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 277 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية وتمت عملية إعدام هذه الكميات طبقًا للإجراءات المتبعة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 17 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 110 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، تمى الأمديد، المنصورة، طلخا، شربين، دكرنس، المنصورة)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى يبدو عليها تغير في الخواص الطبيعية.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ حملة تفتيشية حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج حملة تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للتموين وجهاز حماية المستهلك، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قام الفرع بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية على عدد 23 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (مركز سوهاج، أخميم، المراغة) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية ويبدو عليها علامات الفساد (لحوم، دواجن، كبدة، مكسرات، أرز أبيض، دهون حيوانية... وغيرها)، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الاسكندرية بتنفيذ عدة حملات تفتيشية موسعة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي لوجود تغير في الخواص الطبيعية (دواجن، لانشون، جبن، خبز)، وتم المرور على عدد آخر من المنشآت الغذائية الخاصة بمنتجات ياميش رمضان للتأكد من جودته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة اتباع اشتراطات سلامة الغذاء، وتم إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وتلافي المخالفات، وأخذ تعهدات بالتسجيل في الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 5 حملات تفتيشية حيث تم المرور على عدد 65 منشأة غذائية، وتم التأكد من جودة وصلاحية المنتجات الغذائية ومنتجات ياميش رمضان وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما قام الفرع بالاشتراك في حملة تفتيشية موسعة مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين بالمحافظة وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة اتباع اشتراطات سلامة الغذاء.

وقام فرع محافظة بورسعيد بتنفيذ حملات تفتيشية موسعة حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكما قام الفرع بشن عدد من الحملات التفيشية على معارض أهلا رمضان للتنبيه على ضرورة اتباع اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.