شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يشارك فى الاجتماع الرابع للجنة برنامج إدارة مياه الشرب بمحافظة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر تقنية "فيديو كونفرانس " بالاجتماع الرابع للجنة التوجیھیة لبرنامج إدارة مياه الشرب لمحافظة أسوان - المرحلة الثانية برئاسة اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، وبمشاركة الدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا وممثلى الوكالة السويسرية للتنمية الدولية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة تقدم أعمال برنامج "إدارة مياه الشرب في صعيد مصر – المرحلة الثانية"، وهو أحد البرامج الحيوية التي تعكس التزام الدولة بتطوير وتحسين البنية التحتية للمياه في المناطق الأكثر احتياجًا، وفقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، تم إستعراض موقف مكونات البرنامج الممول بمنحة من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية، حيث يتمثل المكون الأول في استراتيجية الدعم الفني والتي تتضمن الدعم المقدم لقطاع التشغيل والصيانة ومنها تجهيز معمل شبه مركزي بمحطة مياه الشرب "فريال" ودعم الشركة في إعداد منظومة متكاملة لاختبار ورفع كفاءة فنيي التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى الدعم المقدم للقطاع التجارى والمالي في مجال المياه غير المحاسب عليها وفي مجال ترشيد الطاقة.

كما تم مناقشة المكون الثانى من مشروعات البنية التحتية وتتضمن تركيب خطوط رئيسية لتغذية شبكة السيل وعزب كيما، وإحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالكامل في مناطق السيل وبحري بإجمالي أطوال 30 كم، كما أنه جارٍ إضافة مناطق أخرى والتوسع في مناطق خدمة البرنامج، ويشمل المكون الأخير التوعية والمشاركة المجتمعية بهدف الحفاظ على المياه والبيئة والنظافة والصحة العامة وقراءة العداد، والفاتورة، والمحافظة على الاستثمارات.

وخلال الاجتماع، أشاد محافظ أسوان بالتعاون المثمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاتها التابعة مع محافظة أسوان والوكالة السويسرية للتنمية الدولية، والذي اتخذ نهجًا متكاملاً لضمان الاستدامة وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة الالتزام بخطط العمل الموضوعة، وتسريع وتيرة التنفيذ، مع التركيز على الحلول المبتكرة والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الاستدامة المالية لمواجهة التحديات التى تواجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، خاصة فيما يتعلق بمعالجة مشكلات الفاقد من المياه، وأعمال التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة العاملين، وضمان استمرارية الخدمات بأعلى جودة.

وفى الختام، وجه نائب وزير الإسكان، الشكر لكل من يساهم في هذا البرنامج، مؤكداً دعم الوزارة الكامل للوكالة السويسرية للتنمية لإستكمال الدعم لمحافظة أسوان في هذه المرحلة والمراحل القادمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز العمل المشترك لما فيه خير المواطنين في محافظة أسوان.