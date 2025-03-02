شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتفقدون سير العمل بالمشروعات السكنية بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، والمهندس هيثم أحمد أبوحمادى، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعات المرافق والطرق بمشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة (زهرة العاصمة) ومشروع الإسكان المميز بالحي السادس بإجمالي عدد 92 عمارة بمدينة بدر، بهدف التأكيد على سرعة إنجاز الأعمال وتذليل أي عقبات، يرافقهما المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز.

وتأتي الجولة تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، وتذليل أي عقبات.

وخلال الجولة، تم الاستماع إلى شرح مفصل حول نسب الإنجاز، والتحديات التي تواجه فرق العمل، والخطط الزمنية المتبقية للانتهاء من تسليم الوحدات السكنية بالمشروعين.

وشدد مسئولو الإسكان على أهمية الالتزام بالجودة والمعايير المحددة لضمان تقديم وحدات سكنية تلبي رغبات المتقدمين، كما تم التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال (المرافق - الطرق - تنسيق الموقع)، طبقاً للمواصفات القياسية.

وأكد المهندس محمد عبد العزيز عامر، مواصلة المتابعة الميدانية للشركات العاملة بمشروعات الإسكان لإنهاء أعمالها والالتزام بالتوقيتات المحددة، موجهاً الشركات المنفذة لأعمال المرافق بتقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من الأعمال حتى يتسنى مواصلة خطة تسليم المتقدمين لوحداتهم المخصصة لهم، وضرورة تنفيذ الأعمال بالمشروع بالشكل الذي يليق به.