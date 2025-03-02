شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 4780 جنيهًا.. تقدر تشتري سبيكة ذهب مع تطورات سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سوق الذهب المصري اليوم الأحد 2 مارس 2025، حيث انخفض سعر السبيكة الذهب وزن جرام واحد إلى 4780 جنيهًا مصريًا بعد إضافة المصنعية، وهو سعر قابل للتغير على مدار تعاملات اليوم.



هذا التراجع يأتي بالتزامن مع انخفاض سعر عيار 24، وهو العيار المستخدم في صناعة السبائك الذهبية، إلى 4611 جنيهًا مصريًا للجرام الواحد قبل إضافة المصنعية.

ويعتبر عيار 24 من أعلى العيارات نقاءً في الذهب، ويُستخدم بشكل رئيسي في السبائك الذهبية التي تعد من أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري.



وقد أثرت التقلبات الأخيرة في أسعار الذهب العالمية، بالإضافة إلى عوامل اقتصادية محلية، على حركة الأسعار في السوق المحلي.

وأشار خبراء في قطاع الذهب إلى أن هذا التراجع قد يكون مؤقتًا، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية وضعف الطلب المحلي.

يُذكر أن السبائك الذهبية تُعد من أكثر المنتجات الذهبية طلبًا في السوق المصري، خاصة من قِبل المستثمرين الذين يبحثون عن ملاذ آمن لأموالهم في ظل التقلبات الاقتصادية.