شكرا لقرائتكم خبر عن اندماج شركة أومنيكوم جروب وانتربابليك جروب اوف كومبنيز إنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اخطرت شركة أومنيكوم جروب إنك، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بعزمها دمج شركة إيكزيت سابسيديري المملوكة لها بنسبة 100% والتي ستنقضي شخصيتها القانونية بعد إتمام التركز الاقتصادي، مع شركة انتربابليك جروب اوف كومبنيز إنك والتي ستحتفظ بشخصيتها القانونية بعد إتمام التركز الاقتصادي؛ وذلك في مقابل امتلاك مساهمي شركة انتربابليك جروب اوف كومبنيز إنك أسهم في شركة أومنيكوم جروب إنك، على ألا تزيد حصة أي منهم عن نسبة 15% من إجمالي أسهم الشركة.

وتشير البيانات إلى أن كل من شركة أومنيكوم جروب إنك وشركة انتربابليك جروب اوف كومبنيز إنك يعملان في مصر في سوق خدمات الإعلان والتسويق والاتصالات، ويشمل ذلك مجموعة متنوعة من خدمات التسويق والاتصالات، بالإضافة إلى خدمات شراء الوسائط.

ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.