شكرا لقرائتكم خبر عن كم يبلغ سعر الجرام؟.. سعر الذهب اليوم السبت 1-3-2025.. عيار 24 بـ4623 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم

اسعار الذهب اليوم فى مصر



- سعر الذهب اليوم عيار 24 يسجل 4623 جنيهًا.

- سعر الذهب اليوم عيار 21 يسجل 4045 جنيهًا.

- سعر الذهب اليوم عيار 18 يسجل 3476 جنيهًا.

- سعر الذهب اليوم عيار 14 يسجل 2697 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب اليوم يسجل 32360 جنيهًا.





هذه الأسعار تشير إلى تقلبات في السوق الذهبي العالمي، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 2883 دولارًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في تحول استثماري غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، مما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة في المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات. هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب ، التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً