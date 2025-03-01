شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى ببنكى الأهلى ومصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 1 مارس 2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك الرئيسية وخاصة بنكي الأهلي ومصر. وتشهد تعاملات الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 للبيع. وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية وفقا لما يلي: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر. سعر الدولار فى بنك مصر. 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

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