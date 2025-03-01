الاقتصاد

أبرز تصريحات المستثمر السياحي الكبير كامل أبو علي خلال لقائه مع الخليج 365.. انفوجراف

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  • أبرز تصريحات المستثمر السياحي الكبير كامل أبو علي خلال لقائه مع الخليج 365.. انفوجراف 1/3
  • أبرز تصريحات المستثمر السياحي الكبير كامل أبو علي خلال لقائه مع الخليج 365.. انفوجراف 2/3
  • أبرز تصريحات المستثمر السياحي الكبير كامل أبو علي خلال لقائه مع الخليج 365.. انفوجراف 3/3

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القاهرة - سامية سيد - أجرى اللقاء: محمد أسعد تصوير: محمود فخري

السبت، 01 مارس 2025 09:00 م

أجرى الخليج 365 لقاءً تليفزيونيًا مع رجل الأعمال والمستثمر السياحي الكبير كامل أبو علي -رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، وعضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء لتطوير قطاع السياحة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تصريحاته خلال اللقاء.. 

*مصر تستحق 50 مليون سائح سنويًا ولديها يؤهلها لذلك

• المتحف المصري الكبير أعظم مشروع سياحي في العصر الحديث

• نحتاج لتوسعات في المطارات وتحسين الخدمة والتوسع في سياسة "السماوات المفتوحة" لتعزيز حركة السياحة


• نحتاج لإقامة مشروعات ترفيهية متكاملة بجانب المشروعات الفندقية ليتمكن السائح من "التجربة السياحية الكاملة"


• الرئيس السيسي مهتم بقطاع السياحة وتطويره.. و"اللجان الاستشارية" سابقة لم تحدث من قبل

• قدمنا ملف بمشاكل القطاع السياحي ومقترحات تطويره لتحقيق خطة الحكومة بالوصول لـ30 مليون سائح بحلول 2028


• "العاصمة الإدارية" مشروع عظيم وسنعرف قيمتها بعد 10 سنوات


• الساحل الشمالي من اجمل المناطق السياحية في العالم إن لم يكن أجملها على الإطلاق ومتفائل بالمشروعات الكبرى كمشروع "رأس الحكمة"

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ولمشاهدة اللقاء كاملًا: 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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