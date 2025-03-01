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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات المستثمر السياحي الكبير كامل أبو علي خلال لقائه مع الخليج 365.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى اللقاء: محمد أسعد تصوير: محمود فخريالسبت، 01 مارس 2025 09:00 م
أجرى الخليج 365 لقاءً تليفزيونيًا مع رجل الأعمال والمستثمر السياحي الكبير كامل أبو علي -رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، وعضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء لتطوير قطاع السياحة.
ونستعرض في السطور التالية أبرز تصريحاته خلال اللقاء..
*مصر تستحق 50 مليون سائح سنويًا ولديها يؤهلها لذلك
• المتحف المصري الكبير أعظم مشروع سياحي في العصر الحديث
• نحتاج لتوسعات في المطارات وتحسين الخدمة والتوسع في سياسة "السماوات المفتوحة" لتعزيز حركة السياحة
• نحتاج لإقامة مشروعات ترفيهية متكاملة بجانب المشروعات الفندقية ليتمكن السائح من "التجربة السياحية الكاملة"
• الرئيس السيسي مهتم بقطاع السياحة وتطويره.. و"اللجان الاستشارية" سابقة لم تحدث من قبل
• قدمنا ملف بمشاكل القطاع السياحي ومقترحات تطويره لتحقيق خطة الحكومة بالوصول لـ30 مليون سائح بحلول 2028
• "العاصمة الإدارية" مشروع عظيم وسنعرف قيمتها بعد 10 سنوات
• الساحل الشمالي من اجمل المناطق السياحية في العالم إن لم يكن أجملها على الإطلاق ومتفائل بالمشروعات الكبرى كمشروع "رأس الحكمة"
ولمشاهدة اللقاء كاملًا:
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