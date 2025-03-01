شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات المستثمر السياحي الكبير كامل أبو علي خلال لقائه مع الخليج 365.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الخليج 365 لقاءً تليفزيونيًا مع رجل الأعمال والمستثمر السياحي الكبير كامل أبو علي -رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، وعضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء لتطوير قطاع السياحة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تصريحاته خلال اللقاء..

*مصر تستحق 50 مليون سائح سنويًا ولديها يؤهلها لذلك

• المتحف المصري الكبير أعظم مشروع سياحي في العصر الحديث

• نحتاج لتوسعات في المطارات وتحسين الخدمة والتوسع في سياسة "السماوات المفتوحة" لتعزيز حركة السياحة



• نحتاج لإقامة مشروعات ترفيهية متكاملة بجانب المشروعات الفندقية ليتمكن السائح من "التجربة السياحية الكاملة"



• الرئيس السيسي مهتم بقطاع السياحة وتطويره.. و"اللجان الاستشارية" سابقة لم تحدث من قبل

• قدمنا ملف بمشاكل القطاع السياحي ومقترحات تطويره لتحقيق خطة الحكومة بالوصول لـ30 مليون سائح بحلول 2028



• "العاصمة الإدارية" مشروع عظيم وسنعرف قيمتها بعد 10 سنوات



• الساحل الشمالي من اجمل المناطق السياحية في العالم إن لم يكن أجملها على الإطلاق ومتفائل بالمشروعات الكبرى كمشروع "رأس الحكمة"

ولمشاهدة اللقاء كاملًا: