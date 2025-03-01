شكرا لقرائتكم خبر عن منع المركبات القديمة من التزوّد بالوقود في نيودلهي.. وهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الحد من التلوث في نيودلهي

توفير الوقود للمركبات

التلوث في نيودلهي

ضحايا تلوث الهواء

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، أن المركبات المصنّعة منذ أكثر من خمسة عشر عامًا لن تتمكن من التزوّد بالوقود في نيودلهي، ابتداء من أبريل.وأشارت إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن خطة جديدة، ترمي إلى الحد من التلوث في العاصمة الهندية.ودائمًا ما تتصدر المدينة التي تضمّ 30 مليون نسمة، تصنيفات المدن الأكثر تلوثا في العالم.وتتسبب الغازات السامة الناتجة من القطاع الصناعي أو عوادم السيارات، والتي يضاف إليها في الشتاء الدخان الناجم عن حرق بقايا المحاصيل في الحقول، في تسجيل آلاف حالات الوفاة المبكرة سنويا، بسبب السرطان وأمراض القلب أو الجهاز التنفسي.ويُحظر في نيودلهي أصلا، سير المركبات التي تعمل بمحركات الديزل والمصنّعة منذ أكثر من عشر سنوات، أو السيارات التي تعمل بالبنزين وتسير منذ أكثر من خمسة عشر عاما، لكن نادرًا ما يطبق الحظر.وأعلن وزير البيئة في منطقة العاصمة مانجندر سينغ سيرسا السبت، عن رغبته في وضع حد لهذا التساهل.وقال لوسائل الإعلام بعد اجتماع تمحور على هذه المسألة "قررنا التوقف في 31 مارس 2025 عن توفير الوقود للمركبات التي يزيد عمرها عن خمسة عشر عاما".وأشار إلى أنه سيتم تركيب "أجهزة" في محطات الخدمة بالعاصمة لرصد المركبات المعنية بالحظر.وتابع: "سنفرض تركيب أجهزة تنقية الهواء في المباني والفنادق والمجمعات التجارية ومطار دلهي"، واعدا بوضع قائمة بأسماء الجهات الكبرى المسؤولة عن التلوث.ويجبر تلوث الهواء في نيودلهي السلطات على إغلاق المدارس والحد من النشاط الاقتصادي لأسابيع طويلة سنويًا.وحتى الآن، لم يكن للتدابير المتخذة للحد من التلوّث تأثير كبير، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتعرض ما يقرب من 99% من سكان العالم في مرحلة ما إلى نوعية هواء لا تتماشى مع المعايير الصارمة للجودة التي حددتها المنظمة.ويؤدي تلوث الهواء، المحمل بالغازات السامة والجزيئات الدقيقة غير المرئية التي تتغلغل في جسم الإنسان، إلى وفاة 7 ملايين شخص بشكل مبكر سنويًا، وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.