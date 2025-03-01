السياحة: الاتجاه نحو التحول الرقمي لتعزيز تجربة الزائر وتقديم خدمات سياحية مبتكرة

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القاهرة - سامية سيد - نيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، شاركت الدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب في المؤتمر الدولي الثاني لكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات بعنوان "السياحة الذكية وهوية المقصد: إعادة تشكيل مستقبل السياحة والضيافة" الذي نظمته الجامعة بمدينة أسوان والنوبة تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة أسوان.

وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر، ألقت الدكتورة سها بهجت كلمة استهلتها بنقل تحيات الوزير لكافة المشاركين في المؤتمر، واصفة المؤتمر بأنه يعد أكثر من مجرد منصة للحوار فهو محطة استراتيجية لتبادل الرؤى والخبرات حول بناء مستقبل سياحي ذكي ومستدام، يحفظ هوية مصر ويواكب تحولات العصر الرقمي.

كما أوضحت أن جلسات المؤتمر متسقة ومتناغمة مع توجه وزارة السياحة والآثار ورؤيتها لمستقبل السياحة المصرية والتي تتلخص في الاتجاه نحو التحول الرقمي لتعزيز تجربة الزائر وتقديم خدمات سياحية مبتكرة، والتنوع في المنتج السياحي عبر إضافة تقنيات وأنماط سياحية جديدة مثل تقنيات الواقع المعزز التي تضيف للتجربة السياحية، بالإضافة إلى تمكين الكوادر البشرية من خلال تطوير أدوات التدريب والعمل على إطلاق المنصة الرقمية للتدريب والتأهيل والتي ستُطلق قريبًا لخدمة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

وأكدت أن ختام هذا المؤتمر ليس نهاية المطاف، بل بداية لتعاون أوسع يتم من خلاله استكمال تحقيق الأهداف المرجوة، كما دعت كافة الحضور لمواصلة هذه الرحلة لنصنع معًا مستقبلًا سياحيًّا يجمع بين أصالة الهوية وحداثة التكنولوجيا.

ونيابة عن الوزير تسلمت الدكتورة سها بهجت درع تكريم من كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات، كما تم تسليم دروع للسادة الرعاة الرئيسيين.

كما شاركت مستشار الوزير لشئون التدريب، في إحدى الجلسات الحوارية التي عُقدت خلال المؤتمر بعنوان " إدارة تكنولوجيا المعرفة في السياحة والضيافة: فرص وتحديات" حيث أوضحت أهمية دور الابتكار في تعزيز تنافسية الوجهات السياحية وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية من تطويع الأفكار الابتكارية لخدمة المنتج السياحي المصري مثل عروض الصوت والضوء المطورة تقنيًّا والتي تروي قصص حضارتنا بلغة العصر.