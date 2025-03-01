شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 1 مارس 2025.. هل يتراجع مجددًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم السبت 1 مارس 2025، عقب تغيرات محدودة في سعر الذهب اليوم بالتعاملات الصباحية بحوالى 10 جنيهات نحو الصعود.

وهناك فارق سعري يصل حوالي 10 إلي 20 جنيها حسب وقت الشراء، وكذلك يختلف السعر من تاجر إلي آخر، وكذلك يتحرك السوق صعوداً وهبوطا في الساعة أكثر من مرة.

أسعار الذهب اليوم

- سعر الذهب اليوم عيار 24 يسجل 4623 جنيهًا.

- سعر الذهب اليوم عيار 21 يسجل 4045 جنيهًا.

- سعر الذهب اليوم عيار 18 يسجل 3476 جنيهًا.

- سعر الذهب اليوم عيار 14 يسجل 2697 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب اليوم يسجل 32360 جنيهًا.

بورصة الذهب

وبالرغم من ذلك استطاع الذهب أن ينهي تداولات شهر فبراير على ارتفاع وذلك بدعم من استمرار الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية العالمية، في ظل استمرار السياسات التجارية للرئيس الأمريكي في التسبب في عدم اليقين.

فقد هدد ترامب بفرض المزيد من التعريفات التجارية على السلع الأساسية الرئيسية والشركاء التجاريين للولايات المتحدة. كما حدد ترامب مجموعة من التدابير ضد الصين والتي قد تشعل حربًا تجارية متجددة بين أكبر اقتصادات العالم.

قال ترامب يوم الأربعاء إن التعريفات الجمركية بنسبة 25٪ على أوروبا قادمة قريبًا، لكنه قال إن الرسوم الجمركية بنسبة 25٪ على كندا والمكسيك من المرجح أن يتم تأجيلها إلى أوائل أبريل من الموعد النهائي الأولي الأسبوع المقبل.