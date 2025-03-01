شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو علي لـ"الخليج 365": الساحل الشمالي من أجمل المناطق السياحية في العالم والان مع تفاصيل الخبر

قال رجل الأعمال والمستثمر السياحي الكبير كامل أبو علي -رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر؛ عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء لتطوير قطاع السياحة، إن الساحل الشمالي وما يملكه من طبيعة ساحرة تجعله من أجمل المناطق السياحية في العالم إن لم يكن أجملها على الإطلاق، ومتفائل بالمشروعات الكبرى كمشروع رأس الحكمة، وأشعر بكل فخر واعتزاز وعظمة بالمشروعات الجديدة التي أقُيمت في تلك المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه مع الخليج 365؛ حيث يرى أن مصر تستحق أن تستقبل 50 مليون سائح سنويًا، ولديها من المقومات السياحية ما يؤهلها لتحقيق ذلك، ولكن الأمر يحتاج لبذل مزيد من الجهد والتطوير والعمل على عدة محاور، وترتيب الأولويات لتحقيق هذا الكم من الزائرين من مختلف دول العالم.



رجل الأعمال كامل أبو علي والزميل محمد أسعد خلال اللقاء



وعن أبرز الأفكار والمقترحات التي طرحها من خلال عضويته في هذه اللجنة كشف رجل الأعمال كامل أبو علي أنه قدم ملف بأبرز القضايا والمعوقات والمقترحات لتطوير قطاع السياحة وتحقيق خطة الدولة الطموحة بتحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وجميع أعضاء اللجنة الاستشارية متفقين على المشاكل ونقاط الضعف التي تواجه قطاع السياحة في مصر، مضيفًا بقوله "اعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح نحو تطوير قطاع السياحة وتحقيق تلك الخطة والهدف".

أضاف بقوله: علينا ترتيب الأولويات، نحتاج لتوسعات في المطارات وتحسين الخدمة بالمطارات، والطيران ذاته، والتوسع في سياسة "السماوات المفتوحة" من أجل تعزيز حركة السياحة الوافدة وتنشيط حركة السفر والترانزيت فى المطار المصرية، كما نحتاج إلى إقامة مشروعات ترفيهية متكاملة بجانب المشروعات الفندقية، فنحن لا نريد أن يأتي السائح ويقيم في الفندق فقط، ولكن نريده أن يزيد انفاقه بالخروج والتنزه وتجربة الأنشطة الترفيهية والمطاعم المختلفة، أي أن تكون هناك "تجربة سياحية كاملة" كما يحدث في دول العالم.



رجل الأعمال كامل أبو على



