شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 1-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة عن سعر الدولار اليوم السبت 1-3-2025 حيث واصل استقراره أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.59 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم السبت بعد غلق التعاملات ، بالبنك الأهلى المصرى عند 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و 50.70 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.60 جنيه 50.70 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار اليوم بعد غلق التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.



