شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف «أبو ظبي الإسلامي– مصر ADIB-Egypt» يطلق حملة "#أنتِ أصل الحكاية" لتكريم الأمهات المصريات خلال شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهر رمضان المبارك هذا العام يتزامن مع مناسبة يوم المرأة العالمي وعيد الأم، ولهذا اختار مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصرADIB-Egypt » أن يحتفل بهذه المناسبات معًا بطريقة مختلفة ومميزة.

ففي رمضان، نتعلم دروسًا عظيمة في العطاء والتضحية والإيثار، وهي القيم ذاتها التي تجسدها الأم في كل لحظة من لحظات حياتها، حيث تعد "بطلة المنزل" التي لا تتوقف عن العطاء، خاصة خلال الشهر الكريم، إذ تحرص على توفير الأجواء الروحانية، وتحضير الموائد، والاهتمام بأفراد أسرتها بكل حب وتفانٍ. لذا قرر المصرف أن يسلط الضوء على الأمهات المصريات الملهمات لنا جميعًا، داعيًا كافة فئات المجتمع للتأمل في دور الأم المحوري خلال شهر رمضان، والاحتفال بمساهمتها في تشكيل حياتنا.

ومن هذا المنطلق، أطلق المصرف حملته الرمضانية تحت شعار “أنتِ أصل الحكاية”، لأن الأم أصل كل حكاية نجاح في حياة كل فرد. تهدف هذه المبادرة إلى تكريم الأمهات والاحتفاء بتضحياتهن وعطائهن ودورهن المحوري في المجتمع، مما يعكس التزام المصرف العميق بتمكين المرأة المصرية ودعمها.

وتتضمن حملة “أنتِ أصل الحكاية” مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والمبادرات الهادفة، ومنها:

•إنتاج محتوى رقمي إبداعي يلقي الضوء على قصص نجاح الأمهات المصريات، ويبرز دورهن في حياتنا.

•إطلاق مسابقة “أنتِ أصل الحكاية” لتشجيع الأفراد على مشاركة قصص ملهمة عن أمهاتهم، مما يمنح الأمهات لحظات تكريم خاصة.

•إنتاج سلسلة بودكاست مميزة تسلط الضوء على تجارب الأمهات، وقصص نجاحهن، وتأثيرهن العميق في المجتمع.

•تنظيم مبادرات خيرية لدعم السيدات الأكثر احتياجًا، تأكيدًا على رسالة التكافل والعطاء خلال الشهر الفضيل.

تم تصميم كل عنصر من عناصر الحملة لضمان أن تكون الأمهات في صدارة المشهد هذا العام، تقديرًا لدورهن العظيم في حياتنا اليومية، واحتفاءً بكونهن النبع الأساسي للخير والعطاء.

محتوي قصصي يعبر عن دور الأم المحوري في حياتنا، وعن أن الأم أصل كل حكاية، وذلك بجوائز بقيمة 150,000 جنيه لأكثر 3 فيديوهات تحصد أعلى مشاهدات.

"أنتِ أصل الحكاية" يحث الجميع علي مشاركة فيديوهات تفاعلية مع أمهاتهم، لإبراز علاقة صاحب كل قصة بوالدته ودورها في حياته، وستحصل أفضل 3 مقاطع فيديو حاصدة لأعلى أرقام تفاعل، على جوائز مجزية بقيمة 50,000 جنيه لكل فيديو، مما يتيح للمشاركين التعبير عن دور أمهاتهم في حياتهم، وتتيح لهم أيضا تقديم لفتة شكر بسيطة للأم، التي قدمت كل شيء بحب وكرم دون انتظار المقابل

بودكاست "أنتِ أصل الحكاية": أربع أمهات مصريات ملهمات وأربع قصص نجاح قوية

تتضمن حملة "أنتِ أصل الحكاية" سلسلة "بودكاست" مميزة تسلط الضوء على قصص أربع أمهات مصريات حققن نجاحا في حياتهن المهنية، إلى جانب نجاحهن في أدوارهن كأمهات. السلسلة تهدف إلى تكريم هؤلاء الأمهات، وتشجيع المستمعين على المشاركة في تقدير الدور الذي تلعبه الأمهات المؤثرات في حياتهم الشخصية.

وتقدم كل حلقة نظرة قريبة على التحديات والانتصارات في حياة كل أم منهن، وكيف تمكنّ من تحقيق التوازن بين الأسرة والطموح الشخصي المهني.

بالتعاون بين «أبو ظبي الإسلامي- مصرADIB-Egypt » و«راحة بالي» يهدي المصرف 1000 عبوة رمضانية

يتعاون المصرف مع مؤسسة "راحة بالي" لإهداء 1000 عبوة رمضانية، تحتوي على وجبات مجمدة، ومستلزمات منزلية، للمساهمة في تخفيف العبء عن الأمهات خلال الشهر الفضيل.

رد الجميل ودعم المجتمع: مبادرات تعزز التغيير في مجتمعنا

لن تقتصر حملة "أنتِ أصل الحكاية" على مبادرات وأنشطة رقمية فقط، حيث يوسع مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» نطاق الحملة هذا العام بالتعاون مع الإعلامي أحمد رأفت، "مذيع الشارع"، وبرنامجه الشهير "جبر الخواطر"، وذلك لزيادة أثر الحملة وتفاعل المجتمع معها، للعام الثاني على التوالي.

رسالة دعم وعرفان لمحاربات السرطان بالتعاون مع «بهية»

يتعاون المصرف أيضًا خلال الحملة مع مؤسسة "بهية" لتوزيع عبوات رمضان، التي تحتوي على مواد غذائية أساسية مقدمة خصيصًا لمحاربات السرطان.

حملة "أنتِ أصل الحكاية".. هي دعوة للمشاركة ولتقدير دور الأمهات في حياتنا، وتقديم الدعم الحقيقي لسيدات هذا المجتمع، بتسليط الضوء على جهودهن وعطائهن اللامحدود على كافة الأصعدة عائليا ومهنيا وإنسانيا.

إنها دعوة لنا جميعا لتذكر دور المرأة المصرية، وتكريم الأبطال الحقيقيين في حياتنا، الذين يتيحون لنا تحقيق كل نجاح. ولذلك يشجع مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» الجميع على الانضمام لهذا التكريم، ومشاركة لحظاتهم الإنسانية، والاحتفاء بقوة وصلابة وتميز الأمهات المصريات.

تابعوا صفحات المصرف على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدموا هاشتاج (#أنتِ_اصل_الحكاية)، للمشاركة في الحملة التي تكرّم جوهر كل حكاية.. الأم المصرية.