شكرا لقرائتكم خبر عن بنك نكست يكشف عن حملته الترويجية لشهر رمضان بالتعاون مع الفنان أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف بنك نكست عن إطلاق حملته الترويجية الجديدة لشهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع النجم أمير كرارة.

ويعكس الإعلان، الذي تم نشره عبر الصفحة الرسمية للبنك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات عملائه في مختلف أنحاء مصر.

ويسلط الإعلان الضوء على باقة من الخدمات البنكية المميزة، من بينها إمكانية الحصول على قرض شخصي يصل إلى 5 ملايين جنيه، وبطاقة ائتمانية (كريديت كارد) توفر استرداد نقدي (كاش باك) غير محدود، بالإضافة إلى حساب توفير بعائد يومي تنافسي. كما يؤكد الإعلان على سهولة الوصول إلى هذه الخدمات، حيث يوفر فريق بنك نكست الدعم الكامل للعملاء في أي مكان.

ويأتي شعار الحملة هذا العام: "مع بنك نكست.. كل اللي جاي نكست"، ليعكس رؤية البنك في تقديم حلول مصرفية مبتكرة تواكب تطلعات العملاء وتساهم في تحسين تجربتهم المصرفية.