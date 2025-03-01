شكرا لقرائتكم خبر عن خلال التعاملات المسائية فى أول يوم بشهر رمضان.. ما هو سعر الذهب اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال التعاملات المسائية في أول يوم بشهر رمضان، ننشر سعر الذهب في مصر اليوم السبت، مع مؤثرات عوامل العرض والطلب التي تساهم في تغير سعر الذهب في مصر رغم الإجازة في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم

- سعر الذهب اليوم عيار 24 يسجل 4623 جنيهًا.

- سعر الذهب اليوم عيار 21 يسجل 4045 جنيهًا.

- سعر الذهب اليوم عيار 18 يسجل 3476 جنيهًا.

- سعر الذهب اليوم عيار 14 يسجل 2697 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب اليوم يسجل 32360 جنيهًا.

بورصة الذهب

شهد مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.9% لينهي التداولات عند أعلى مستوى في أسبوعين، حيث وجد الدعم من حذر المستثمرين في أسواق الأسهم الأمريكية بشأن مستقبل الخطط التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أدت خسائر الأسهم إلى تزايد الطلب على الدولار والسندات الحكومية الأمريكية.

من جهة أخرى جاءت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي متوافقة مع التوقعات بشكل كبير مما يؤكد وجهة نظر البنك الفيدرالي الأمريكي من تأجيل قرارات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

وبالرغم من ذلك استطاع الذهب أن ينهي تداولات شهر فبراير على ارتفاع وذلك بدعم من استمرار الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية العالمية، في ظل استمرار السياسات التجارية للرئيس الأمريكي في التسبب في عدم اليقين.

فقد هدد ترامب بفرض المزيد من التعريفات التجارية على السلع الأساسية الرئيسية والشركاء التجاريين للولايات المتحدة. كما حدد ترامب مجموعة من التدابير ضد الصين والتي قد تشعل حربًا تجارية متجددة بين أكبر اقتصادات العالم.

قال ترامب يوم الأربعاء إن التعريفات الجمركية بنسبة 25٪ على أوروبا قادمة قريبًا، لكنه قال إن الرسوم الجمركية بنسبة 25٪ على كندا والمكسيك من المرجح أن يتم تأجيلها إلى أوائل أبريل من الموعد النهائي الأولي الأسبوع المقبل.