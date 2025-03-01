شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 1-3-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم السبت 1-3-2025 استقراره أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.59 جنيه للشراء و 50.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم السبت فى ختام التعاملات ، بالبنك الأهلى المصرى عند 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و 50.70 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.60 جنيه 50.70 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار اليوم فى ختام التعاملات كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.



