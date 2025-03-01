شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع برتوكول تعاون بين فيني إيجيبت وبهية لدعم سيدات مصر لمحاربة السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة فيني إيجيبت الشركة الرائدة في صناعة العطور وإنتاج العلامات التجارية الشهيرة “فوج”، “أوسوم”، و”ريل مان”، بقيادة الدكتور ياسر محمود المدير الإقليمي للشركة ، برتوكول تعاون مع مؤسسة بهية لمدة عشر سنوات قادمة بهدف دعم سيدات مصر لمحاربة السرطان، وتعهدت الشركة بمواصلة رحلة نجاحها مع مؤسسة بهية خلال السنوات المقبلة، وذلك إيمانا بدور الشركة في تطوير وبناء مجتمع صحي وأمن من خلال توفير الدعم الكامل لأفراده في شتي المجالات.

وفي هذا السياق أكد الدكتور ياسر محمود، أن شركة فيني إيجيبت حريصة كل الحرص علي مواصلة الدعم الكامل لكافة شركاء النجاح وعلي رأسهم، مستشفي بهية من أجل الوقوف وراء كل ست مصرية تحارب السرطان، مشيرًا أن فيني إيجيبت جزء من نسيج المجتمع المصري ولديه شراكات عديدة و تساهم بشكل كبير من أجل تطوير وبناء مجتمع أفضل في كافة المجالات.

وأشار المدير الإقليمي لشركة فيني إيجيبت، الدكتور ياسر محمود، أن الشركة حريصة علي دعم سيدات مصر ومساندتهن للقيام بدورهن المحوري في المجتمع، لاسيما وأن مستشفي بهية كانت ولاتزال سند لكل ست مصرية، موضحًا أن الشركة تلعب دورًا مهمًا في مساعدة فئات عديدة داخل المجتمع، وخير دليل علي ذلك وجودها كراع ذهبي لحفل اليوم العالمي لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم، من أجل دمجهم بالمجتمع بشكل أمن، في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030”، في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بحضور مجموعة كبيرة من كبار المسؤولين و القامات الوطنية.

وتعمل فيني إيجيبت تحت قيادة الدكتور ياسر محمود المدير الإقليمي للشركة علي رعاية بعض الفئات المجتمعية، سعيا لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع من خلال دعم والمشاركة في المبادرات المجتمعية التي تخدم قطاعات كبيرة من أفراد المجتمع المصري.

وتواصل شركة‎ “فيني إيجيبت” إرساء قيم التكاتف‎ والمسؤولية المجتمعية التي طالما ميزت مسيرتها خلال السنوات الأخيرة، ومن خلال علاماتها التجارية الرائدة “فوج”، “أوسوم”، و”ريل مان”، تسعى الشركة دائمًا لتقديم ما هو أكثر من مجرد منتجات، لتكون جزءًا من الجهود الوطنية لبناء مستقبل أفضل للجميع.

جدير بالذكر أن شركة فينى موجودة بالسوق المصرى لسنوات طويلة وقد حققت نجاحا وتميز حيث وصلت لـ 30 الف نقطة بيع فى مصر بمختلف محافظاتها بالاضافة لتصدير منتجاتها في دول شمال وشرق أفريقيا.

وكشف الدكتور ياسر محمود، المدير الإقليمي للشركة في في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف مدكور في برنامجه شارع شريف المذاع على قناة الحياة، أن منتجات شركة فيني إيجيبت أمنة بسبب عدم إحتواء بعض المنتجات على غاز وبالتالي لايوجد أي ضرر منها على عكس المنتجات الأخرى، مضيفا أن الشركة لديها استراتجية كبيرة في اقتحام السوق العالمي وتصدير المنتجات في الدول الأوروبية.















