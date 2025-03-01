شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 73.18 دولار لخام برنت و69.76 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط 73.18 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.76 دولار للبرميل، وذلك عند التسوية الجمعة.

وبحثت روسيا والعراق، إمكانية اعتماد معايير مشتركة لمعدات النفط والغاز؛ مما يسهل تنظيم توريد المعدات الروسية إلى العراق.

وقال وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف، عقب اجتماع اللجنة الحكومية الروسية - العراقية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية للأنباء، أن الشركات الروسية كانت قد واجهت صعوبات في دخول مناقصات توريد المعدات للعراق؛ بسبب اشتراط الامتثال لمعايير المعهد الأمريكي للبترول، وهو ما حرمها تلقائيًا من فرص المشاركة نتيجة العقوبات.

وأشار إلى أن روسيا تمتلك العديد من المعدات القادرة على دخول السوق العراقية، ليس فقط في مجال إنتاج النفط وتكريره ولكن أيضا في قطاع المعدات الكهربائية.



