شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 1-3-2025 أمام الجنيه المصرى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الدولار اليوم السبت 1-3-2025 استقراره أمام الجنيه المصري خلال التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.59 جنيه للشراء و 50.73 جنيه للبيع.

حيث سعر الدولار اليوم السبت بالبنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و 50.70 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.60 جنيه 50.70 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار اليوم الان كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.



