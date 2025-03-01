شكرا لقرائتكم خبر عن سر تخفيضات أسعار السيارات منذ يناير وحتي مارس الجارى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الفترة الأخيرة ومع بداية 2025 مجموعة من التخفيضات على بعض طرازات السيارات فى السوق المصرى، لتستمر التخفيضات مع قدوم شهر شهر رمضان الكريم لنجد تخفيض أولى لإحدى الماركات الأوروبية، بالإضافة إلى تخفيض آخر على إحدى العلامات اليابانية فى مصر، وإليكم أهم التفاصيل حول هذه التخفيضات :

بدأت تخفيضات السيارات فى مصر فى يناير الماضى 2025 مع العلامة " هافال الصينية " عن طريق كاش باك 60 ألف جنيه على جميع طرازاتها لعام 2025 .

واليكم العروض كالاتى لتشمل كافة فئات سيارات هافال، طبقاً ما يلي:

سيارة هافال H6

تتميز هافال H6 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 152 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 233 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك. وتتوفر بأربع فئات وهي؛ Standard وDeluxe وDeluxe SR وHigh Deluxe، وتتميز بمقصورتها الداخلية الواسعة والمريحة، بأسعار رسمية تبدأ من 1,350,000 جنيه وحتى 1,620,000 جنيه.



سيارة هافال Jolion Pro

تنتمي سيارة هافال Jolion Pro إلى فئة السيارات "الكروس أوفر" والمزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو" ينتج قوة 148حصان، مع عزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك من طراز "DCT"، وتتوفر في فئة واحدة بسعر رسمي 1,420,000 جنيه.

سيارة هافال Jolion FL

تتميز سيارة Jolion FL بتصميمها الجذاب، وأدائها الاستثنائي، ووسائل الأمان الحديثة، والراحة الفائقة، وتعمل بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم أقصى 220 نيوتن مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد Wet Clutches، وتتوفر بأسعار رسمية تبدأ من 1,150,000 جنيه وحتى 1,370,000 جنيه.

ثم جاء اسعار غير مسبوقة للعلامة الإيطالية " فيات 500X 2024 " الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 1.090.000 جنيه؛ وضمان يمتد إلى خمس سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب



ثم جاءت العلامة الصينية " شانجان " بعدة تخفيضات تصل إلى 101 ألف جنيها لتستمر التخفيضات حتى 31 مارس، وبلغت قيمة التخفيضات كالاتي :

شانجان CS35 الفئة الأولى: 999,000 جنيه بدلًا من 1,100,000 جنيه (تخفيض 101 ألف جنيه).

الفئة الثانية: 1,100,000 جنيه بدلًا من 1,180,000 جنيه (تخفيض 80 ألف جنيه).

الفئة الثالثة: 1,200,000 جنيه بدلًا من 1,275,000 جنيه (تخفيض 75 ألف جنيه).

أما شانجان CS55 بلس الفئة الأولى: 1,235,000 جنيه بدلًا من 1,290,000 جنيه (تخفيض 55 ألف جنيه).

الفئة الثانية: 1,340,000 جنيه بدلًا من 1,405,000 جنيه (تخفيض 65 ألف جنيه).

الفئة الثالثة: 1,410,000 جنيه بدلًا من 1,475,000 جنيه (تخفيض 65 ألف جنيه).

شانجان UNI-Tالفئة الأولى: 1,350,000 جنيه بدلًا من 1,385,000 جنيه (تخفيض 35 ألف جنيه).

الفئة الثانية: 1,450,000 جنيه بدلًا من 1,495,000 جنيه (تخفيض 45 ألف جنيه).

الفئة الثالثة: 1,550,000 جنيه بدلًا من 1,600,000 جنيه (تخفيض 50 ألف جنيه).

يليها العلامة الصينية " جي إيه سي " تخفيضات تصل إلى 50 ألف جنيه جي إيه سي إمباو حيث قامت شركة GAC بعمل عرض كاش باك بقيمة 30 ألف جنيه على جميع فئات إمباو.

الفئة GS بيز لاين: 1,135,000 جنيه بدلًا من 1,165,000 جنيه.

الفئة GB هاي لاين: 1,285,000 جنيه بدلًا من 1,315,000 جنيه.

الفئة GE R-Style: 1,395,000 جنيه بدلًا من 1,425,000 جنيه.

جي إيه سي إيمكو (GAC Emkoo)حصلت السيارة إيمكو على كاش باك بقيمة 40 ألف جنيه، وهي كالاتي :

الفئة الأولي

سعر 1,305,000 بدلا من 1,345,000 جنيه.

الفئة الثانية : 1,415,000 جنيه بدلًا من 1,455,000 جنيه.

الفئة الاخري GL: 1,430,000 جنيه بدلًا من 1,470,000 جنيه.

جي إيه سي GS4 شهدت GS4 تخفيضًا بقيمة 40 ألف جنيه،

لتصبح أسعارها:الفئة GS: 1,195,000 جنيه بدلًا من 1,235,000 جنيه.

الفئة GB: 1,275,000 جنيه بدلًا من 1,315,000 جنيه

الفئة GE: 1,345,000 جنيه بدلًا من 1,385,000 جنيه.

جي إيه سي GS3 MZOOM تم تطبيق كاش باك بقيمة 50 ألف جنيه على جميع فئات GS3 MZOOM، مما جعل الأسعار الجديدة كالتالي:

الفئة GS: 1,145,000 جنيه بدلًا من 1,195,000 جنيه.

الفئة GB: 1,205,000 جنيه بدلًا من 1,255,000 جنيه.

الفئة GL: 1,305,000 جنيه بدلًا من 1,355,000 جنيه.

الفئة R-Style: 1,415,000 جنيه بدلًا من 1,465,000 جنيه.



ثم جاءت العلامة الصينية " بستيون" كاش باك يصل إلى 120 ألف جنيه ، بستيون T55تتوفر بفئة واحدة، وشهدت كاش باك بقيمة 40 ألف جنيه ليصبح سعرها 1,175,000 جنيه.

بستيون T77 بروحصلت على كاش باك 40 ألف جنيه ليصبح سعرها 1,385,000 جنيه.

بستيون B70حصلت على كاش باك يتراوح بين 20 و50 ألف جنيه، لتصبح أسعارها:

الفئة Deluxe: 1,375,000 جنيه.

الفئة Premium: 1,395,000 جنيه.

بستيون B70 Sتم تقديم كاش باك ضخم يتراوح بين 100 و120 ألف جنيه، مما جعل الأسعار تبدأ من 1,355,000 جنيه للفئة الأولى، و1,375,000 جنيه للفئة الثانية."



وايضاً العلامة اليابانية سوبارو" تخفيض 200 ألف جنيه على "كروس تريك"، ليصبح سعرها بعد التخفيض 2,150,000 جنيه."

وأخيرا جاءت تخفيضات العلامة " ستروين " الفرنسية الغير مسبوقة بعمل خصم 240 ألف جنيه علي طراز ستروين سي 5 موديل 2025 ، ولم يتوقع أحد مثل هذا التخفيض الكبير

لتأتي الأسعار الجديدة كالاتي :

الفئة Feel with Panorama: 1,700,000 جنيه بدلًا من 1,940,000 جنيه (تخفيض 240 ألف جنيه).

الفئة Shine: 1,820,000 جنيه بدلًا من 2,060,000 جنيه (تخفيض 240 ألف جنيه).

أسباب تراجع السيارات

وأرجع منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن أسباب عمل مثل عمل التخفيضات هو أن بعض العلامات لا يوجد عليها طلب بينما اخري تستغل قدوم الشهر الكريم شهر رمضان المبارك لعمل بعض العروض المؤقتة للإنتها من المخزون أو بعض طرازات 2024 ، وتوقع أيضا ان تشهد الفترة القادمة المزيد من التخفيضات كنوع من المنافسة بين العلامات المتنوعة في السوق المصرية.