أسعار النفط تسجل خسارة شهرية.. وخام برنت يسجل 73 دولارا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

هبطت أسعار النفط، في جلسة الجمعة في وقت كانت تتابع فيه الأسواق محادثات شائكة في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بين الرئيسين الأميركي والأوكراني، بينما تتأهب لرؤية تأثيرات رسوم جمركية جديدة فرضتها واشنطن وقرار العراق استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب شهر استحقاق، والتي انتهى سريانها في جلسة أمس، بمقدار 86 سنتا، أو 1.16%، لتسجل 73.18 دولار للبرميل عند التسوية. في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69.76 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 59 سنتا بما يعادل 0.84%.

وانخفض سعر برنت بنسبة 3.3% خلال تعاملات فبراير في أول خسارة شهرية منذ نوفمبر، بينما تراجع سعر نايمكس بنسبة 3.1% خلال الشهر، فيما سجل الخامين خسارة أسبوعية بنسبة 1.7% و0.9% على التوالي.

وكان خام غرب تكساس الوسيط قد صعد قبل نهاية الجلسة حتى اندلعت مشادة كلامية في المكتب البيضاوي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

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