شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم السبت 1-3-2025.. اعرف تفاصيل الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الحديد اليوم السبت 1-3-2025، فى الأسواق على الرغم من تباين الأسعار فى بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك.

سجل سعر طن الحديد اليوم فى مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

استقر سعر بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من 39200 إلى نحو 40000، جنيه حيث استقر سعر الحديد بواقع يتراوح من 36000 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع .

واصل سعر الحديد استقراره خلال شهر فبراير الماضي، حيث كشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين.

ويصل متوسط بيع طن الحديد لدى أغلب الموزعين نحو 40 ألف جنيه، ووسط توافر المعروض لدى مختلف المدعين فى محافظات الجمهورية.

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة فى مواد البناء، ويحرض الجميع سواء الشركات أو الأفراد على متابعة أسعارها يوما بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة فى الظروف العادية.

وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

واستقرت أسعار الحديد اليوم الجمعة 28-2-2025 للمستهلك سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاى 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

سعر حديد الجارحى 36000 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة.