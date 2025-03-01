شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الروسي يرفع سعر صرف الدولار واليوان ويخفض اليورو مقابل الروبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس الجاري، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 56 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 88.2568 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 47 كوبيكًا، ليبلغ 91.5655 روبلًا. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 12 كوبيكًا، ليصل إلى 12.0754 روبلًا.

