شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مليون دولار عقود تصديرية للشركات المصرية بقطاع مواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط مشاركة أكثر من ألفين شركة من جميع أنحاء العالم، نجحت الشركات المصرية المشاركة في معرض BIG5 في الرياض خلال الفترة من 15 إلى 27 فبراير 2025، في توقيع عقود تصديرية تجاوزت 23 مليون دولار بحسب بيانات إكسبو كونسالتنت العالمية، بعد مشاركة مصرية بأكبر جناح في تاريخ قطاع صناعات مواد البناء والصناعات المرتبطة بها.

وشاركت مصر بأكبر جناح للشركات المصرية المتخصصة في قطاعات مختلفة لمواد البناء والحراريات والصناعات المرتبطة بها، من أجل زيادة الصادرات إلي أسواق المملكة والتي سجلت 1.5 مليار دولار عام 2024.

وشاركت 76 شركة مصرية رائدة في قطاع مواد البناء في معرض "بيج 5" الدولي الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض خلال فبراير الماضي، في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية، وخاصة السوق السعودية التي تعتبر من أكبر الأسواق الواعدة في المنطقة.

وانطلق الأسبوع الثاني من المعرض في الفترة في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بمنطقة روشن، وتضمنت فعاليات الأسبوع الثاني جلسات “Big 5 Talks” المعتمدة من CPD، والتي تقدم أكثر من 100 جلسة و150 متحدثًا خبيرًا، تغطي موضوعات مثل اتجاهات الهندسة المعمارية، والتخطيط الحضري المستدام، والتميز التشغيلي. بالإضافة إلى ذلك، و الابتكارات الخضراء.

وافتتح الأسبوع الثاني من معرض بيج5 بحضور محمد عبد العزيز العجلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، بمشاركة 75,000 زائر متخصص.

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن صادرات قطاع مواد البناء بلغت عام 2024 نحو 10 مليارات و635 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 19 %.

وأكد أن قطاع مواد البناء يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري، والذي يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمي.



الجناح المصري في معرض بيج فايف



المشاركة المصرية في معرض بيج فايف