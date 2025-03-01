شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تطلق حملة "مصر رُوحها فى رمضان" للترويج للمقصد السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "مصر رُوحها في رمضان" أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اليوم، حملة ترويجية للمقصد السياحي المصري في مصر وعدد من الأسواق العربية، منها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وقطر، ومملكة البحرين.

وتهدف هذه الحملة، التي سوف تستمر لمدة شهر ونصف، إلى الترويج للمقومات والمنتجات والأنماط السياحية المختلفة والمتنوعة بالمقصد السياحي المصري لجذب السائحين بالسوق العربي وتشجيع زيارتهم لمصر خلال شهر رمضان المعظم وأيام عيد الفطر المبارك للاستمتاع بتجارب سياحية فريدة ومتميزة، حيث تتمتع مصر بروح وطبيعة خاصة في الشهر الكريم تجمع بين الجانب الروحاني والترفيهي، كما تروج أيضاً للسياحة الداخلية وتدعو المصريين بالاستمتاع بالأجواء المتميزة للشهر الفضيل في بلدهم الأم مصر.

ومن جانبه، أكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه الحملة تأتي في إطار تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار للعمل على تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في الترويج السياحي لمصر من خلال تكثيف الاعتماد على التسويق الإلكتروني وإطلاق حملات إلكترونية حيث يتم إطلاق هذه الحملة على المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولاسيما في ظل الاتجاه المتزايد نحو استخدام الإنترنت للبحث والحجوزات.

وأضاف إنه تم تخصيص صفحة على الموقع الإلكتروني الترويجي للهيئة للترويج لشهر رمضان الكريم من خلال هذا الرابط https://www.experienceegypt.eg/en/listing/sectionramadan، كما سيتم بث الفيديو الترويجي للحملة والحلقات قصيرة على العديد من منصات التواصل الاجتماعي منها فيسبوك، وانستغرام، وتيك توك، وسناب شات، وجوجل ديسبلاي، بالإضافة إلى منصة شاهد، بما يساهم في وصول الحملة للجمهور المستهدف.

وأشارت سوزان مصطفي مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة، إنه تم خلال هذه الحملة الترويجية استثمار الأجواء الإيجابية المبهجة والمميزة لشهر رمضان المبارك في مصر لإنتاج وإعداد محتوى ترويجي عن عادات وتقاليد المصريين لاستقبال هذا الشهر الكريم وقضاء أيامه ولياليه حيث تعكس مزيج من التراث الحضاري والثقافي الشعبي المميز، حيث يتضمن المحتوى الترويجي للحملة فيديو يلقي الضوء على الثراء والتنوع السياحي للمقصد المصري، بالإضافة إلى حلقات قصيرة يقدمها مؤثرون وصناع محتوي من العرب والمصريين عن أجواء الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك في مصر.

وأوضحت نسرين عثمانلي مستشار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لشئون مطار القاهرة الدولي، أنه يتم حالياً عرض الفيلم الترويجي الخاص بالحملة على شاشات العرض التعريفية الموجودة بمطار القاهرة الدولي بمباني الركاب 1، 2، 3 في صالتي السفر والوصول في مسار السائح بما يساهم في تعريفهم بمقومات مصر السياحية منذ وصولهم بالمطار.