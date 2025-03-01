شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تعقد ورشة عمل حول تقنيات التقاط الكربون وتخزينه والان مع تفاصيل الخبر

نظمت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع شركة إس إل بى SLB (شلمبرجير) ورشة عمل متخصصة حول تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، والتي تعد إحدى الحلول الفعالة لخفض الانبعاثات الكربونية، خاصة في الصناعات والقطاعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، مما يدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وتم عقد الورشة بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين من القطاعات الحكومية وشركات الطاقة العالمية العاملة في قطاع البترول في مصر وممثلي شركة ERM المتخصصة في الاستشارات البيئة، وذلك بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في ضوء الخبرات العالمية والتقنيات المتطورة التي تمتلكها شركة اس ال بى والشركات المشاركة بالورشة في هذا المجال.

افتتح الدكتور علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على ملف البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، أعمال الورشة بكلمة ترحيبية، مشيدًا بالتعاون المستمر مع شركاء الوزارة من الشركات العالمية مثل شركة اس ال بى (شلمبرجير). كما أشار إلى نجاح الورشة السابقة التي نظمت بالتعاون مع شركة اس ال بى في يناير الماضي حول الحد من انبعاثات غاز الميثان، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تأتي ضمن المحاور الأساسية لعمل الوزارة والجهود لخلق بيئة استثمارية جاذبة مع تعزيز معايير السلامة وتحسين كفاءة الطاقة والاستدامة.

وخلال كلمته، أشار الدكتور علاء البطل إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة البيئة والطاقة اليونانية خلال مؤتمر إيجيبس 2025، والتي تهدف إلى تطوير إطار تنظيمي لأنشطة التقاط الكربون وتخزينه في مصر، بالاستفادة من التجربة اليونانية في هذا المجال. كما شدد على أهمية تكامل الجهود بين جميع الأطراف المعنية لضمان التنفيذ الناجح لمشروعات خفض الكربون.

وفي إطار التنسيق مع الوزارات المعنية بأنشطة التقاط الكربون وتخزينه، فقد شارك في ورشة العمل كبار المسئولين من وزارات النقل والصناعة والبيئة، حيث تم التوافق على أهمية وضع الأطر التشريعية اللازمة لتنفيذ مشروعات التقاط الكربون وتخزينه مع الأخذ في الإعتبار كافة المعايير والتشريعات البيئية في ضوء أفضل الممارسات العالمية.

وشملت ورشة العمل مناقشة الدراسات الفنية المرتبطة بتحديد أفضل الأماكن لتخزين الكربون ومتطلبات أنظمة القياس والمراقبة والتحقق (MMV) الخاصة بعمليات التقاط الكربون وتخزينه والأطر التشريعية المختلفة التي يتم تطبيقها في الدول المختلفة، مثل دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن استعراض تجارب شركات اينى وانرجين وERM في تنفيذ مشروعات في هذا الصدد. كما تضمنت ورشة العمل استعراض ملامح دراسات الأثر البيئي لمشروعات التقاط الكربون وتخزينه وما يتم تنفيذه من إجراءات في دول المنطقة.

وفي ختام الورشة، أكد الدكتور علاء البطل على أهمية إعداد خطة عمل تنفيذية تتضمن الخطوات والاجراءات اللازمة لوضع الإطار التشريعي المناسب لتنظيم أنشطة التقاط وتخزين الكربون بما يمهد الطريق نحو تنفيذ المشروعات ذات الصلة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.