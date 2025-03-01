شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تطبق مواعيد التداول خلال رمضان من 10 إلى 1.30 ظهرًا..غدًا والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ البورصة المصرية، تطبيق مواعيد التداول خلال شهر رمضان عام 2025، بأن تكون جلسة التداول اليومي بالبورصة المصرية للسوق الرئيسي وجلسة تداول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وجلسة تداول سندات وأذون الخزانة المصرية من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1.30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.

وحددت الجلسة، مواعيد جلسة مزاد سعر الإقفال على فترة مزاد سعر الاقفال من توقيت 1.15 ظهرًا ولمدة 10 دقائق، على أن يتم غلق جلسة المزاد في وقت متغير (عشوائي) بداية من توقيت 1.23 ظهراً وحتى توقيت 1.25 ظهرًا، وفترة التعديل من توقيت غلق جلسة المزاد وحتى توقيت 1.25 ظهرًا، وجلسة التداول بسعر الإغلاق من توقيت 1.25 ظهرًا وحتى توقيت 1.30 ظهرًا.

كما حددت الجلسة، أن تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحًا، وتكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهرًا، وتكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الإثنين والأربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا، وتكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 11 صباحًا.

