شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم السبت 1-3-2025.. ببنك مصر 50.7 جنيه للبيع والان مع تفاصيل الخبر

ثبت سعر الدولار اليوم السبت 1-3-2025، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، ففي البنك الأهلي المصري استقر سعر الدولار عند 50.6 جنيه للشراء، 50.7 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى عند 50.59 جنيه للشراء، 50.73 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك التجارى الدولى-cib عند 50.6 جنيه للشراء، 50.7 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.61 جنيه للشراء، 50.71 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصر.ى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك كالتالي:



دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.59 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.61 جنيه للشراء.

50.71 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي



50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة



50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس



50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.