شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة البورصة فى أول أسبوع خلال رمضان أبرزها عمومية شركة سوديك والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 3 أحداث جوهرية، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وهي نظر قضية المصرية للمنتجعات السياحية، وعقد الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك.

وتنظر الدائرة الثالثة إدارية عليا، يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس، الطعن المقدم من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، ضد الحكم الصادر في يونيو 2022 برفض الدعوى المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية بسبب إلغاء الموافقة المبدئية على أرض المرحلة الثالثة بمنطقة سهل حشيش- الغردقة، لاطلاع الجهة الإدارية على تقرير المفوضين.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحة، قد أصدر قرارًا بتاريخ 31 مارس 2011 بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة منطقة سهل حشيش الغردقة محافظة البحر الأحمر للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وبتاريخ 21 سبتمبر 2011 رفعت الشركة دعوى رقم 55158 لسنة 65ق قضاء إداري بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الهيئة، واستمر نظر القضية حتى أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمًا يوم السبت 22 يونيو 2024 برفض الدعوى المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية.

وتنظر الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المصادقة على تقريري مجلس إدارة ومراقب الحسابات والمركز المالي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2024، والنظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام الماضي، وتعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي 2025، وتوزيع أو حجب الأرباح عن السنة المالية عن العام المنتهي في 2024، وتحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد مدته وصلاحياته، والنظر في إبرام عقود معاوضة للشركة مع الأطراف ذات العلاقة المرتبطة.

فيما تنظر الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2024، وعرض واعتماد تقرير حوكمة الشركات عن عام 2024 وتقرير مراقب الحسابات عليه، والموافقة على إخلاء مسئولية كل من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال والمكافآت السنوية أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2025، والنظر في انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة عن طريق الاقتراع السري وباستخدام طريقة التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي للمساهمين في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن.