شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 1 مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت 1 مارس 2025، استقرارًا نسبيًا قرب المستويات الحالية، وسط تداولات هادئة وتأثر محدود بالتقلبات العالمية.

وجاءت أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر عيار 24 مستوى 4611.43 جنيهًا.

سعر عيار 21 يسجل 4035.00 جنيهًا.

سعر عيار 18 يسجل 3458.57 جنيهًا.

سعر عيار 14 يسجل 2690.00 جنيهًا.

الجنيه الذهب سجل 32,280 جنيهًا.

يُعتبر عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصري، ويُستخدم في صناعة المشغولات الذهبية مثل الخواتم والسلاسل، بينما يُعد عيار 24 هو الأعلى نقاءً ويُستخدم في السبائك الذهبية.

من ناحية أخرى، يُلاحظ أن الجنيه الذهب، وهو من أهم العملات الذهبية المتداولة في مصر، حافظ على استقراره عند مستوى 32,280 جنيهًا.

وأشار خبراء في قطاع الذهب إلى أن هذا الاستقرار يأتي نتيجة لهدوء نسبي في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توازن بين العرض والطلب في السوق المصري ومع ذلك، نصحوا المتعاملين في السوق بمتابعة التطورات الاقتصادية العالمية، خاصة مع احتمالية تأثر أسعار الذهب بأي تغييرات في السياسات النقدية أو الأحداث الجيوسياسية.

يُذكر أن الذهب يظل ملاذًا آمنًا للعديد من المستثمرين في أوقات التقلبات الاقتصادية، مما يجعله أحد أهم الأدوات الاستثمارية في السوق المصري.