شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إى أف جى تتصدر التداولات بالبورصة للأسبوع الثانى بـ1.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "مجموعة إي أف جي القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 57.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، للأسبوع الثاني على التوالي، يليه سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 21.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول بلغ 13.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.01 مليار جنيه، ثم "أوراسكوم للتنمية مصر" بحجم تداول 45.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 980.8 مليون جنيه، ثم "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول 28.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 638.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "مصر للألومنيوم" بحجم تداول بلغ 3.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 611.1 مليون جنيه، ثم "القاهرة للزيوت والصابون" بحجم تداول 1.032 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 413 مليون جنيه، ثم "مصر الوطنية للصلب-عتاقة"، بحجم تداول 65.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 384 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداول 57.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 370.3 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "النساجون الشرقيون للسجاد" بحجم تداول بلغ 13.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 333.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 30610.44 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8635.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 11910.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 38272.85 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.04% ليغلق عند مستوى 10546.90 نقطة.