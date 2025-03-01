شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 330 وحدة سكنية ممولة من الصندوق السعودي للتنمية في تونس والان نبدء بالتفاصيل



المرحلة الأولى من جملة المشروع الذي يتوزّع على عدد من محافظات تونس، تتضمن تقديم 4715 مسكنًا اجتماعيًا بتمويل ميسر من الصندوق السعودي للتنمية تبلغ قيمته 150 مليون دولار. توفير السكن اللائق للمواطن التونسي وأعربت وزيرة التجهيز والإسكان في كلمة لها عن الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية

وهنّأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، الأسر المستفيدة من المشروع الهادف لتوفير السكن اللائق للمواطن التونسي.

دعم السعودية للنمو والتنمية في تونس وأوضح أن "تسليم مواطنين من محافظة بن عروس هذه المساكن الاجتماعية يحمل رسالة حرص قيادة المملكة العربية السعودية على تأمين السكن والصحة للمواطنين".

وتابع: ووقوف المملكة مع كل ما من شأنه دعم النمو والتنمية في تونس والإسهام في قطاعات السكن والصحة من خلال تمويلات تُمنح عبر الصندوق السعودي للتنمية".

ولفت إلى أن المملكة تتطلع إلى أن تنعكس تاريخية العلاقات بين البلدين على مستوى التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية وأيضًا عبر التعاون بين الوزارات والهيئات واللجان المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات. الدمام - شريف احمد - أشرَفَ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ووزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني اليوم، على تسليم 330 مسكنًا جماعيًا ممولًا من الصندوق السعودي للتنمية في محافظة بن عروس جنوب العاصمة تونس.المرحلة الأولى من جملة المشروع الذي يتوزّع على عدد من محافظات تونس، تتضمن تقديم 4715 مسكنًا اجتماعيًا بتمويل ميسر من الصندوق السعودي للتنمية تبلغ قيمته 150 مليون دولار.وأعربت وزيرة التجهيز والإسكان في كلمة لها عن الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها ووقوفها الدائم إلى جانب تونس، في مختلف المراحل التي تمر بها.وهنّأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، الأسر المستفيدة من المشروع الهادف لتوفير السكن اللائق للمواطن التونسي.وأوضح أن "تسليم مواطنين من محافظة بن عروس هذه المساكن الاجتماعية يحمل رسالة حرص قيادة المملكة العربية السعودية على تأمين السكن والصحة للمواطنين".وتابع: ووقوف المملكة مع كل ما من شأنه دعم النمو والتنمية في تونس والإسهام في قطاعات السكن والصحة من خلال تمويلات تُمنح عبر الصندوق السعودي للتنمية".ولفت إلى أن المملكة تتطلع إلى أن تنعكس تاريخية العلاقات بين البلدين على مستوى التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية وأيضًا عبر التعاون بين الوزارات والهيئات واللجان المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.