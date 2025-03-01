شكرا لقرائتكم خبر عن شركة شينى: نعمل على تصريف المخزون من الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني)، إن الشركة تعمل جاهدة على تصريف المخزون من الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة، بطريقة اقتصادية، تنفيذًا لتوصيات الجمعية العمومية، وسيتم تدعيم المخصص في ضوء دراسة تصريف المخزون خلال الفترة اللاحقة.

جاء ذلك ردًا على تقرير الفحص المحدود للمراقب الخارجي للقوائم المالية في 30 سبتمبر عام 2024 للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني)، والتي تضمنت ملاحظة تضمن رصيد المخزون مبلغ 15.153 مليون جنيه تمثل القيمة الدفترية لأصناف راكدة وبطيئة الحركة منذ سنوات سابقة مكون عن إجماليها مخصص مليون جنيه، ونرى الحاجة لدراسة القيمة الاستردادية لهذه الأصناف واستكمال مخصص المخزون.

أضافت شركة شيني، أن معظم الأصول الثابتة تحتاج إلى قطع غيار مستوردة لتلافي الأعطال وسيتم عمل العمرات اللازمة للعمل بالكفاءة المطلوبة حين توافر السيولة اللازمة، وذلك ردًا على ملاحظة المراقب الخارجي تضمن الأصول الثابتة في 30 سبتمبر عام 2024 أصولًا عاطلة وغير مستغلة بلغت تكلفتها 14 مليون جنيه، في حين بلغ صافي قيمتها الدفترية 4.1 مليون جنيه، مما يتطلب تحميل صافي القيمة الدفترية على قائمة الدخل.

وردًا على تضمن الأصول المحتفظ بها بغرض البيع مبلغ وقدره 2.3 مليون جنيه صافي قيمة دفترية لماكينة صب الصحي "دورست"، دون دراسة القيمة الحالية لتلك الأصول، أوضحت الشركة، أنه بخصوص ماكينة صب الصحي "دورست" تم رفعها على الأصول، وجاري بحث إمكانية الاستفادة منها.

قالت شركة شيني، إنه يتم عمل دعوة لجمعية عمومية غير عادية في نهاية كل عام مالي للنظر في استمرارية الشركة، وذلك ردًا على ملاحظة المراقب الخارجي بأن رأس المال العامل في 30 سبتمبر عام 2024 قيمة سالبة بلغت 240.7 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي الخسائر المرحلة مبلغ 284.5 مليون جنيه، بما يجاوز كامل قيمة حقوق الملكية، ولم تقدم الإدارة خطة في هذا الشأن.

أشارت شركة شيني، إلى أن مخزون الإنتاج التام لمصنع البورسلين يتم التصرف بالبيع لهذا المخزون بطريقة اقتصادية، وهي بطيئة لتقادم "الموديلات" ولعدم الطلب عليها، وذلك بعد تضمن رصيد مخزون الإنتاج التام لمصنع البورسلين كمية قدرها 692.4 طن مقيمة بسعر البيع بنحو 10.4 مليون جنيه (معظمها منتج من سنوات سابقة تحت مسمى الفرز ثالث) مما يشير إلى صعوبة تصريف هذا المنتج المتراكم من سنوات سابقة، كما يتضمن المخزون من الإنتاج التام لمصنع البورسلين خلال الفترة مبلغ 2.2 مليون جنيه مدرج تحت مسمى "فرز ثالث".