شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد الأساسية" تتصدر قطاعات البورصة تداولًا بعد صفقة شراء أسهم حديد عز والان مع تفاصيل الخبر

تصدر قطاع الموارد الأساسية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 300.9 مليون ورقة، بقيمة 24.1 مليار جنيه، وذلك بعد تنفيذ شركة حديد عز شراء 156.5 مليون سهم من أسهم الشركة للشطب الاختياري بسعر 138.15 جنيه.

وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.1 مليار ورقة، بقيمة 4.4 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 1.3 مليار ورقة بقيمة 3 مليارات جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 1.7 مليار ورقة بقيمة 2 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 26.7 مليون ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 359.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 346.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 916.5 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 1.7 مليار ورقة منفذة بقيمة 909.1 مليون جنيه، وفي المركز التاسع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 233.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 723.9 مليون جنيه، وبالمركز العاشر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 107.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 660.9 مليون جنيه.

وحل قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والورق ومواد التعبئة والتغليف، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 7.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 66 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 48.2 مليون ورقة بقيمة 34.9 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.

