شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النصف جنيه الذهب فى مصر اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهد سوق الذهب المصري اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 تراجعًا ملحوظًا في سعر النصف جنيه الذهب، حيث خسر 350 جنيهًا مصريًا خلال الـ72 ساعة الماضية.



هذا الانخفاض جاء بالتزامن مع تراجع سعر عيار 21، والذي وصل إلى 4035 جنيهًا مصريًا للجرام الواحد، مما أثر بشكل مباشر على سعر النصف جنيه الذهب ودفعه نحو الهبوط.

يُعتبر النصف جنيه الذهب من أهم العملات الذهبية المتداولة في السوق المصري، حيث يحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين والأفراد الراغبين في شراء الذهب كوسيلة للادخار أو الاستثمار.

ويعكس تراجع سعر النصف جنيه الذهب التقلبات الأخيرة في أسعار الذهب العالمية، بالإضافة إلى عوامل اقتصادية محلية أثرت على حركة السوق.

وأشار خبراء في قطاع الذهب إلى أن هذا التراجع قد يكون مؤقتًا، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية وضعف الطلب المحلي. ونصحوا المتعاملين في السوق بمتابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، حيث قد تشهد الأسعار مزيدًا من التغيرات في الفترة المقبلة.

يُذكر أن النصف جنيه الذهب يُعد من أكثر المنتجات الذهبية طلبًا في السوق المصري، حيث يتميز بحجمه المناسب وسهولة تداوله، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعديد من المشترين.