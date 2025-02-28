شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة" تتصدر قطاعات البورصة بعد تحديد موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 3.3%، بعد الإعلان عن افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 3 يوليو، مما يؤثر على ارتفاع إيرادات السياحة المصرية.

أعقبه قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.8%، 2.2%، على التوالي، يليهما قطاع العقارات بنسبة 1.1%، وصعد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والموارد الأساسية بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي، وقفز قطاع مواد البناء بنسبة 0.1%، وزاد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 7 قطاعات بالبورصة على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.7%، وهبط قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2%، وانخفض قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.6%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بتسسبة 0.3% وأخيرًا قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.01%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 30610.44 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8635.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 11910.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 38272.85 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.04% ليغلق عند مستوى 10546.90 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 2.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.269 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.262 تريليون جنيه إلى 1.263 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 401.7 مليار جنيه إلى 402.3 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%.