شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه فى نهاية شهر فبراير 2025..بالبنك الأهلى 50.6 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

في آخر ساعات من شهر فبراير، استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 28-2-2025، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 50.59 جنيه للشراء، 50.73 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 50.6 جنيه للشراء، 50.7 جنيه للبيع.

كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 50.6 جنيه للشراء، 50.7 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.61 جنيه للشراء، 50.71 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصر.ى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك كالتالي:



دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.59 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.61 جنيه للشراء.

50.71 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي



50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة



50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس



50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.