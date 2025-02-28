شكرا لقرائتكم خبر عن أرخص سبيكة ذهب فى مصر تسجل 4780 جنيهًا بعد هبوط سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهد سوق الذهب المصري اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 تراجعًا جديدًا في أسعار الذهب، حيث انخفض سعر السبيكة الذهب وزن جرام واحد إلى 4780 جنيهًا مصريًا بعد إضافة المصنعية.



هذا التراجع يأتي بالتزامن مع انخفاض سعر عيار 24، وهو العيار المستخدم في صناعة السبائك الذهبية، إلى 4611 جنيهًا مصريًا للجرام الواحد قبل إضافة المصنعية.

ويعتبر عيار 24 من أعلى العيارات نقاءً في الذهب، ويُستخدم بشكل رئيسي في السبائك الذهبية التي تعد من أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري.



وقد أثرت التقلبات الأخيرة في أسعار الذهب العالمية، بالإضافة إلى عوامل اقتصادية محلية، على حركة الأسعار في السوق المحلي.

وأشار خبراء في قطاع الذهب إلى أن هذا التراجع قد يكون مؤقتًا، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية وضعف الطلب المحلي.

يُذكر أن السبائك الذهبية تُعد من أكثر المنتجات الذهبية طلبًا في السوق المصري، خاصة من قِبل المستثمرين الذين يبحثون عن ملاذ آمن لأموالهم في ظل التقلبات الاقتصادية.