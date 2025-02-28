شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض جديد فى سعر الذهب اليوم الجمعة 28-2-2025..عيار 21 بـ4035 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 28 فبراير 2025، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم.

أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر عيار 24 مستويات 4611.43 جنيهًا.

سعر عيار 21 يسجل 4035.00 جنيهًا.

سعر عيار 18 يسجل 3458.57 جنيهًا.

سعر عيار 14 يسجل 2690.00 جنيهًا.

الجنيه الذهب سجل 32,280 جنيهًا.

سعر بيع أونصة الذهب 143,415 جنيهًا.



هذه الأسعار تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي، وبلغ سعر أونصة الذهب اليوم 2883 دولارًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في تحول استثماري غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، مما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة في المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات. هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب ، التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.