شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية فى رابع أسبوع خلال فبراير.. 6 أسهم ترتفع بنسبة تتجاوز 15% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 6 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 15% خلال رابع أسبوع فى شهر فبراير الجارى، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- العربية للمحابس بنسبة 15.37% ليصل إلى مستوى 6.680 جنيه.

2- برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 15.85% ليصل إلى مستوى 0.848 جنيه.

3- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 16.84% ليصل إلى مستوى 20.400 جنيه.

4- المتحدة للإسكان والتعمير بنسبة 17.92% ليصل إلى مستوى 7.040 جنيه.

5- دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 23.79% ليصل إلى مستوى 77.890 جنيه.

6- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بنسبة 33.91% ليصل إلى مستوى 97.460 جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 30610.44 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8635.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 11910.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 38272.85 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.04% ليغلق عند مستوى 10546.90 نقطة.

