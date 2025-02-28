شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى: صناعة التأمين دعمت مشروعات البنية التحتية فى مصر والمغرب والان مع تفاصيل الخبر

كشف شكيب أبوزيد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، عن كيفية استخدام الحكومات التأمين كأداة فعالة في الحد من الخسائر جراء الكوارث الطبيعية وبناء مشاريع البنية التحتية المرنة، موضحاً أنواع التأمين التي تلجأ لها الحكومات في مشاريع البنية التحتية المرنة للبلد، وضرب أمثلة فعلية لبعض الدول العربية مثل المغرب ومصر والجزائر التي دعمت من خلال صناعة التأمين مشروعات البنية التحتية،

جاء وذلك على هامش مشاركة الاتحاد أعمال المنتدى الإقليمي العربي السادس بالكويت، والذى اختُتمت أعماله يوم الأربعاء الماضى تحت عنوان المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث في مدينة الكويت.

وبحسب بيان الاتحاد العام العربي للتأمين، استضافت حكومة الكويت المنتدى بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNDRR وجامعة الدول العربية، حيث جمع المنتدى أكثر من 600 مشارك من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

وانعقد المنتدى تحت شعار "بناء مجتمعات عربية قادرة على الصمود: من الفهم إلى العمل،" حيث أتاح مساحة شاملة لمناقشة الحلول للتحديات المعقدة التي تواجهها المنطقة العربية.

وعلى مدار أربعة أيام، تضمن المنتدى مؤتمرين جانبيين و3 جلسات عامة و4 جلسات مواضيعية و6 جلسات خاصة، مما وفر مساحة للحوار رفيع المستوى حول تعزيز القدرة على الصمود في المنطقة العربية. كما احتضن المنتدى 18 فعالية جانبية ومؤتمرًا صحفيًا ومعرض متخصصًا، حيث تم استعراض حلول مبتكرة وتبادل أفضل الممارسات وتعزيز الالتزام بالحد من مخاطر الكوارث.

وشارك شكيب أبوزيد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين كمتحدث بجلسة بعنوان "الاستثمار في المرونة: التمويل المبتكر للحد من مخاطر الكوارث"،وفي ختام جلسته، استعرض أهداف "المبادرة العربية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية" وآليات عملها والمصادر المقترحة لتمويلها.

ومن الجدير بالذكر، أن الاتحاد العام العربي للتأمين قد أطلق "المبادرة العربية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية" بمدينة شرم الشيخ – مصر في أكتوبر 2022. وقد أخذ الاتحاد على عاتقه الترويج لتلك المبادرة في كافة المحافل العربية والدولية ومنها مؤخرا العرض على مجلس الوحدة العربية الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة وأخيراً المنتدى الإقليمي العربي السادس بالكويت.

هذا ويُعد الاتحاد العام العربي للتأمين الكيان الجامع لكل أطياف و أسواق التأمين العربية تأسس في عام 1964 ويتخذ من القاهرة بجمهورية مصر العربية مقراً له.