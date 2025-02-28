سفير المملكة لدى تونس يُشرف على تسليم 330 وحدة سكنية ممولة من الصندوق السعودي للتنمية في تونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أشرَفَ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ووزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني اليوم، على تسليم 330 مسكنًا جماعيًا ممولًا من الصندوق السعودي للتنمية في محافظة بن عروس جنوب العاصمة تونس.

وتتضمن المرحلة الأولى من جملة المشروع الذي يتوزّع على عدد من محافظات تونس، تقديم 4715 مسكنًا اجتماعيًا بتمويل ميسر من الصندوق السعودي للتنمية تبلغ قيمته 150 مليون دولار.

وأعربت وزيرة التجهيز والإسكان في كلمة لها عن الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها ووقوفها الدائم إلى جانب تونس في مختلف المراحل التي تمر بها.

من جهته، هنّأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، الأسر المستفيدة من المشروع الهادف لتوفير السكن اللائق للمواطن التونسي.

وقال: إن “تسليم مواطنين من محافظة بن عروس هذه المساكن الاجتماعية يحمل رسالة حرص قيادة المملكة العربية السعودية على تأمين السكن والصحة للمواطنين ووقوف المملكة مع كل ما من شأنه دعم النمو والتنمية في تونس والإسهام في قطاعات السكن والصحة من خلال تمويلات تُمنح عبر الصندوق السعودي للتنمية”.

وأوضح أن المملكة تتطلع إلى أن تنعكس تاريخية العلاقات بين البلدين على مستوى التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية وأيضًا عبر التعاون بين الوزارات والهيئات واللجان المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.

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