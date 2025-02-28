شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الجمعة.. تراجع 720 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سوق الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 تراجعًا ملحوظًا في سعر الجنيه الذهب، حيث خسر 720 جنيهًا مصريًا خلال الـ72 ساعة الماضية.



هذا الانخفاض جاء بالتزامن مع تراجع سعر عيار 21، والذي وصل إلى 4035 جنيهًا مصريًا للجرام الواحد، مما أثر بشكل مباشر على سعر الجنيه الذهب ودفعه نحو الهبوط.

الجنيه الذهب يُعد من أهم العملات الذهبية المتداولة في السوق المصري، ويُعتبَر مؤشرًا رئيسيًا لحركة أسعار الذهب بشكل عام.



هذا التراجع يعود إلى عدة عوامل اقتصادية محلية ودولية، بما فى ذلك تقلبات أسعار الذهب العالمية وضعف الطلب المحلى، وهبوط الأونصة العالمية عند 2849 دولاراً.

يُنصح المتعاملون في سوق الذهب بمتابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، حيث أن الأسعار قد تشهد مزيدًا من التقلبات فى الفترة المقبلة.