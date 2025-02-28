شكرا لقرائتكم خبر عن بدلًا من منصة FBC.. خطوات الاستثمار فى البورصة لدخول عالم الأثرياء والان مع تفاصيل الخبر

يبحث العديد من المواطنين، عن أنسب الأوعية الاستثمارية لتحقيق عوائد مرضية تساعدهم في زيادة الدخل، بدلًا من منصات الاستثمار المجهولة مثل FBC، التي نصبت على مئات المواطنين واستولت على مدخراتهم.

وتتاح البورصة، كوسيلة مناسبة للمستثمرين بمختلف أنواعهم، سواء للحصول على عوائد دورية من توزيعات أرباح الأسهم، أو زيادة في قيمة الاستثمارات من خلال ارتفاع أسعار الأسهم، ويقدم ”الخليج 365” أبرز الأسئلة وأجوبتها عن كيفية الاستثمار في سوق المال.

س- بدايةً.. ماذا تعني البورصة؟

ج- البورصة هي سوق منظم لبيع وشراء الأوراق المالية وهي (الأسهم والسندات ووثائق صناديق المؤشر ووثائق صناديق الاستثمار)

- يتم تحديد سعر الأوراق المالية بناءً على العرض والطلب مثل أي سلعة أخرى تباع في سوق.

س- وكيف يتم الشراء في البورصة؟

ج- الخطوة الأولى: اختار شركة وساطة مالية (شركة سمسرة)

- لا بد من قراءة العقد الذي يحدد تفاصيل وطبيعة وكيفية العلاقة بينه وبين شركة الوساطة، لأن التعامل يتم من خلال إحدى شركات الوساطة (السمسرة) المرخص لها بمزاولة هذه المهنة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وهىي الجهة التى تقوم بإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والتفتيش عليها.

الخطو الثانية: تكويد

تقوم شركة الوساطة بتسجل المستثمر وإعطائه كود لكي تتمكن من البيع والشراء في البورصة، ويعتبر هذا الكود خص بك فقط ولا يمكن لأحد غيرك التعامل به مثل بطاقة الرقم القومي.

الخطوة الثالثة: التداول

بعد تسجيل الكود الخاص بك يمكنك أن تصدر أوامر البيع أو الشراء إلى شركة الوساطة، وتحدد السعر والسهم الذي ترغب في الشراء والبيع من خلاله، وينفذ السمسار هذه الأوامر أو يمكنك التداول بنفسك من خلال online trading.

س- ما هي مميزات الاستثمار في البورصة؟

ج- شراء المستثمر أوراق مالية في شركة يضعك شريك مع الحكومة والقطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.

- كلما تحسن الاقتصاد، ترتفع حصتك في الشركة ويزيد مكسبك؛ لأن النمو الاقتصادي بتحققه شركات معظمها مقيد بالبورصة، ويمكن شراء أسهمها.

س- كيف تستفيد من البورصة المصرية؟

ج- تستفيد من البورصة المصرية في الاستثمار والادخار فيها من خلال في حال لديك وقت وأموال فائضة عن احتياجاتك الأساسية، لا بد أن تحسب مبلغ الاستثمار الذي ستشتري به الأسهم وتتابع استثمارك وإفصاحات الشركات وبعدها تحدد قرار البيع والشراء (وبهذا تكون تستثمر بنفسك في البورصة).

في حال لم يكن لديك وقت ولديك فلوس، لا بد أن تتعاقد مع مدير استثمار مرخص من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتوضح له أهدافك الاستثمارية مثلًا لو عاوز تكسب ومستعد تتحمل الخسارة والمخاطرة، أو أنك لست مستعد تتحمل مخاطرة نهائيًا (وبهذا سوف تكون مستثمر من خلال مدير استثمار).

في حال لم يكن لديك وقت ومبلغ مالي قليل، يمكنك "التحويش" تدريجيًا بمبلغ محدد كل شهر في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة بشرط أن يكون التحويش لفترة طويلة.

وفكرة الادخار التدريجي طويل الأجل أثبت في كافة أسواق العالم أنها أنسب الطرق للمستثمر الذي ليس لديه وقت لمتابعة تفاصيل الشركات التي يستثمر فيها.

س- وهل البورصة المصرية تحقق عوائد مرتفعة؟

ج- حققت مؤشرات البورصة المصرية، أعلى عائد مقارنة بمؤشرات الأسواق العالمية خلال عام 2024 متفوقة على بورصات الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وهونج كونج والصين وكذلك متفوقة على بورصات الدول الخليجية.

جاء ذلك بعدما ارتفعت مؤشرات إيجي إكس 70، وإيجي إكس 100، والشريعة الإسلامية بالبورصة المصرية بنسبة 48.8%، 42.3%، 36.6%، على الترتيب متفوقة على مؤشر سوق دبي المالي الذي صعد بنسبة 27.1%، وناسداك 100 بنسبة 24.9%، وستاندر اند بورز الأمريكي بنسبة 23.3%، ونيكاي الياباني بنسبة 19.2%، وداكس الألماني بنسبة 18.8%.