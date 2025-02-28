شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك 42 قرشًا خلال شهر فبراير.. سعر الدولار أمام الجنيه 28-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تحرك سعر الدولار أمام الجنيه بمتوسط 42 قرشًا خلال شهر فبراير، ليسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 28-2-2025، أمام الجنيه المصرى، آخر يوم فى شهر فبراير 50.6 جنيه للشراء، 50.7 جنيه للبيع فى البنك الأهلى المصري مقابل 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 50.59 جنيه للشراء، 50.73 جنيه للبيع.

كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 50.6 جنيه للشراء، 50.7 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.61 جنيه للشراء، 50.71 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصر.ى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك كالتالي:



دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.59 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.61 جنيه للشراء.

50.71 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي



50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة



50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس



50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.