شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس التصديرى للتغليف يعلن انتهاء تعليق دخول منتجات القطاع إلى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري لصناعات التغليف والطباعة، نجاح جهود المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في إنهاء أزمة تعليق دخول المنتجات المصرية إلى المغرب، والتي كانت قد أثرت سلبًا على حركة التبادل التجاري بين البلدين في قطاع التغليف والطباعة.

وأكد "إلياس" في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الجانب المغربي سمح بدخول شحنات منتجات التغليف بكل أشكالها، بما في ذلك العلب والشنط والمنتجات المتعددة الأخرى، مما يعكس تحسنا كبيرا في العلاقات التجارية بين مصر والمغرب وتقارب وجهات النظر في القضايا المتعلقة بحجم التجارة البينية.

وكشف رئيس المجلس التصديري، أن صادرات قطاع التغليف والطباعة المصري إلى المغرب شهدت ارتفاعًا خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة الصادرات 34.6 مليون دولار، مقارنة بـ 31.8 مليون دولار في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 9%.

وأضاف رئيس المجلس التصديري، أن هناك تفاهمات مشتركة مع الجانب المغربي لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه التفاهمات تشمل زيادة البعثات التجارية المشتركة وتبادل الخبرات لفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع التغليف والطباعة.

وأعرب إلياس، عن تفاؤله بمستقبل العلاقات التجارية بين مصر والمغرب، مؤكدًا أن قطاع التغليف والطباعة المصري يتمتع بسمعة عالمية وقدرة تنافسية عالية، مما يجعله قادرًا على تلبية احتياجات السوق المغربي بكفاءة وجودة عالية.

وشدد "إلياس" على أن قطاع التغليف والطباعة يعد أحد القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية والعربية، بما فيها المغرب، حيث يتمتع المنتج المصري بثقة كبيرة لدى المستهلكين في تلك الأسواق ، مما ساهم في زيادة صادرات القطاع بنسبة 7% لتسجل 950.9 مليون دولار في 2024 مقابل 890.7 مليون دولار في 2023.



