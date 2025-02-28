شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة بدولة إيطاليا يزور المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية إلكساندرو جولى، وزير الثقافة بدولة إيطاليا، والسفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة ووفد رفيع المستوى.

وكان في استقبالهم الدكتورة ولاء مصطفى مدير عام المتحف، حيث اصطحبت وزير الثقافة الإيطالي والوفد المرافق له في جولة بقاعات المتحف المختلفة استمعوا خلالها لشرح وافٍ عن القطع الأثرية المتنوعة والمتميزة التي يذخر بها المتحف، والتي تحكي تاريخ العصرين اليوناني والروماني في مصر منذ ما قبل عصر الإسكندر الأكبر وحتي العصر البيزنطي مرورًا بالعصر البطلمي والروماني، وهو ما يتضح من خلال سيناريو العرض المتحفي الخاص بالمتحف.

وخلال الجولة، أعرب وزير الثقافة الإيطالي عن إعجابه بأسلوب العرض الراقي وبالقطع الأثرية المعروضة، والموقع الرائع للمتحف، والذي يقع وسط العديد من المعالم التاريخية والحضارية والأثرية بمدينة الإسكندرية.

وفي ختام الزيارة، حرص وزير الثقافة الإيطالي على التقاط مجموعة من الصور التذكارية تخليداً لهذه الزيارة وتسجيلها في سجل كبار الزوار بالمتحف.

جدير بالذكر أن المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية كان قد افتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أكتوبر 2023، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره والذي استمر قرابة ال 18 عاما.