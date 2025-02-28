شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع ملحوظ لسعر الذهب اليوم بمصر فى ختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعًا ملحوظًا اليوم الجمعة 28 فبراير 2025، حيث انخفض سعر جرام الذهب بمقدار 20 جنيهًا مقارنةً بأسعار بداية الأسبوع.



أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر عيار 24 مستويات 4611.43 جنيهًا.

سعر عيار 21 يسجل 4035.00 جنيهًا.

سعر عيار 18 يسجل 3458.57 جنيهًا.

سعر عيار 14 يسجل 2690.00 جنيهًا.

الجنيه الذهب سجل 32,280 جنيهًا.

سعر بيع أونصة الذهب 143,415 جنيهًا.

الذهب العالمي

على الصعيد العالمي، شهد سعر الأونصة من الذهب انخفاضًا ملحوظًا في الجلسة الختامية لهذا الأسبوع، حيث وصل سعرها إلى 2849.97 دولارًا، مما يعكس حالة من التذبذب في أسواق المعادن الثمينة.

يرجع محللون هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها، تقلبات سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى والمستجدات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على ثقة المستثمرين وكذلك البيع بهدف جني الأرباح.

يبقى سوق الذهب عرضة للتغيرات السريعة، وينصح الخبراء بمتابعة مستمرة لآخر المستجدات والأخبار الاقتصادية التي قد تؤثر على الأسعار.

وهناك فارق سعري يصل حوالي 10 إلي 20 جنيها حسب وقت الشراء، وكذلك يختلف السعر من تاجر إلي أخر، وكذلك يتحرك السوق صعوداً وهبوطا في الساعة أكثر من مرة.